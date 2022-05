A un anno dalla scomparsa del Maestro, raccontiamo Franco Battiato attraverso le "sue" donne Un’esplosione di creatività che nel giro di una manciata d’anni ha dato vita a lavori di enorme spessore, caratterizzati da voci e icone femminili, capaci di innalzare le sue idee verso un’altra dimensione

Esattamente un anno fa, il 18 maggio 2021, ci lasciava il maestro Franco Battiato, un genio della musica italiana, per molti il più grande. Un artista totale, che ha saputo unire la musica popolare a quella più d’avanguardia in un modo in cui pochi musicisti sono riusciti a fare. Vorrei ricordarlo evidenziando un aspetto che viene messo poco in risalto quando si discute del maestro siciliano, ovvero il suo rapporto con l’universo femminile. C’è stato un momento, infatti, in cui si è venuto a creare una sorta di laboratorio musicale capeggiato proprio da Franco. Un’esplosione di creatività che nel giro di una manciata d’anni ha dato vita a lavori di enorme spessore, caratterizzati da voci e icone femminili, capaci di innalzare le sue idee verso un’altra dimensione.

Tutto ha inizio verso fine anni ‘70. Franco Battiato, dopo anni di avanguardia e sperimentazione, improvvisamente mette in atto uno dei più grandi mutamenti di stile che la storia della musica ricordi. Con “L'Era del Cinghiale Bianco” del 1979, infatti, attua la cosiddetta “svolta pop”. Nel frattempo, nel 1980 Alice è una cantante attiva già da qualche anno ma dallo scarso successo. Pochi mesi prima, però, quasi per caso, era venuta a contatto con Franco Battiato. Lei gli aveva fatto ascoltare alcune idee e inizialmente il maestro si era limitato a qualche parola di incoraggiamento, promettendole che qualche mese dopo si sarebbe fatto risentire lui. Frase di circostanza che si dice tanto per galanteria? Neanche per sogno: Battiato prenderà effettivamente Alice sotto la sua ala protettiva, dandole una svecchiata e giocando molto sul carattere forte di questa donna. Il primo risultato di questo connubio è il disco “Capo Nord”, che impone l’interprete all’attenzione del grande pubblico con l’aiuto del primo singolo: “Il vento caldo dell’estate”, un pezzo orecchiabile eppure molto diverso rispetto a ciò che abitualmente occupava i posti delle charts.

Da lì prende forma il sodalizio artistico tra i due, che avrà uno dei suoi picchi massimi l’anno successivo: il 1981 è un anno magico per entrambi. Lui esplode definitivamente con “La voce del padrone”, con classici come “Centro di gravità permanente”, “Cuccuruccucù” e “Bandiera bianca”; lei, sempre in collaborazione con Franco, dà alle stampe l’omonimo “Alice,” in cui è contenuta “Per Elisa”, canzone tutt’altro che sanremese ma con la quale, a sorpresa, vincerà proprio il Festival dello stesso anno. Questo periodo d’oro verrà coronato dal loro duetto in “I Treni di Tozeur” che vivrà il proprio apice in una performance indimenticabile all’Eurovision Song Contest del 1984. Le strade artistiche dei due si separano a metà anni ‘80, anche se resteranno sempre amici e nel 2016, a sorpresa, annunciarono insieme un tour che li portò in giro per l’Italia a rievocare quel periodo magico in cui da soli, e insieme, vennero catapultati ai primi posti delle classifiche europee. Alice deve a Battiato la sua definitiva affermazione e popolarità, ma ha fatto buone cose anche dopo di lui. Del resto, lo stesso Battiato la chiamava “la prima della classe”...

Più o meno simile a quella di Alice è la storia della prossima artista: Giuni Russo. Anche lei conosce Battiato all’inizio degli anni ’80, dopo qualche anno in cui stava bazzicando nel panorama musicale senza grosso riscontro commerciale. Battiato si convince a lavorare con lei, sbalordito dalla sua duttilità vocale. Giuni Russo infatti aveva capacità vocali praticamente infinite, con cui si muoveva agilmente dal pop alla lirica. Al contempo aveva anche una sensibilità tale da non eccedere mai in virtuosismi fini a sé stessi, cercando di essere sempre funzionale alla melodia. “Energie”, il disco del 1981, è il primo del sodalizio con Battiato che le cuce addosso dei brani che le calzano a pennello. Tra questi, “Una vipera sarò” è l’emblema dell’album, per alcuni il più riuscito tra tutte le produzioni di Battiato. Nel 1982 Battiato sarà l’autore di “Un’estate al mare”, che rappresenta il più grande successo commerciale della Russo. Un brano nato per gioco, che doveva rimanere una parentesi. Un brano che non fu capito perché, a dispetto dell’apparenza, al suo interno in realtà derideva la tipica canzonetta estiva: nel testo qui si parla di prostitute di strada, tanto per dire... Il tutto impreziosito dalla sua prova vocale: in questo pezzo Giuni arriva a un’estensione sovrumana, imitando il canto di un gabbiano (sì, quelli che sentite non sono i versi dei volatili bensì gli acuti assurdi della cantante).

Il pezzo si tramutò nella sua croce e delizia. Proprio lei che voleva restare lontano dai riflettori, tanto che presto avrebbe intrapreso una vera e propria battaglia contro la sua casa discografica, che invece avrebbe preferito altre canzoni orecchiabili sulla stessa scia. Giuni invece voleva sperimentare. Dopo il successivo, ricercato, disco “Vox”, da metà anni ‘80 la carriera di Giuni proseguirà senza l’apporto del maestro, ma le loro strade si incroceranno in varie occasioni, fino a riunirsi nuovamente nell’indimenticabile “Morirò d’amore”, che Giuni presentò a Sanremo nel 2003: una sorta di testamento musicale della cantante che morirà l’anno successivo. Giuni Russo è stata un artista d’avanguardia nella sperimentazione vocale. Franco la descriveva così: “Era piena di energia. La sua vocalità era un miracolo. Non ci sono note sul pianoforte corrispondenti alla sua voce. Poi è siciliana, quindi ci univano certi sentimenti che solo gli isolani possono avere”.

A differenza di Alice e Giuni Russo, quando la prossima artista incrocia la strada del maestro Battiato, nel 1982, è già una nota signora della canzone e del teatro. Un’artista affermata a livello internazionale. Stiamo parlando di Milva, la raffinata “Pantera di Goro”. Tra le tante tappe meritevoli di una carriera scintillante come la sua, un posto di rilievo ce l’ha anche l’album “Milva e Dintorni", opera del 1982, frutto dell’assistenza di un ispiratissimo, manco a dirlo, Franco Battiato. Ad aprire le danze è la famosissima "Alexander Platz", una fotografia di vita quotidiana della Berlino pre-1989, per la quale Battiato si ricollega all’importantissima piazza di Berlino, città che all'epoca era ancora spezzata in due dal muro. La canzone ha un ritornello di grande effetto, magistralmente interpretato da Milva, la cui voce la rende un classico. A tal proposito, nella memoria collettiva è rimasta l’indimenticabile esibizione della stessa Milva davanti alla Porta di Brandeburgo nel 1990, quando cantò poco dopo la caduta del Muro.

Questo è il brano simbolo della loro collaborazione, la punta di diamante dell’album “Milva e dintorni”, un autentico capolavoro in cui ogni canzone è più bella dell’altra. I colori della sua voce regalano sfumature nuove e certi pezzi non sarebbero stato gli stessi cantati da un altro. “Milva e dintorni” fu anche il primo di una trilogia di album, non consecutivi, in collaborazione con Battiato. Trilogia che include “Svegliando l'amante che dorme” (del 1989) e “Non conosco nessun Patrizio” (del 2010). Battiato e Milva se ne sono andati l’anno scorso a nemmeno un mese di distanza l’uno dall’altro. Franco è stato il cantautore che ha saputo mescolare come nessuno musica colta e pop. Milva è riuscita nell'impresa rara di diventare icona fuori dai confini nazionali. Insieme furono protagonisti di una delle collaborazioni più fortunate degli anni '80. Franco di lei diceva: “E' molto intelligente, la sua specialità è la comprensione delle cose, capisce tutto, di qualsiasi cosa si parli. E’ camaleontica, capace di cantare in qualunque modo, era un divertimento lavorarci. Milva era il teatro, già nei capelli, come li muoveva...”. Insomma, una musa di straordinaria eleganza.

Le collaborazioni di Battiato non si fermano certo qui. Tra le tante vanno segnalate Sibilla (una sua pupilla meno fortunata), la conterranea Carmen Consoli, l’amicizia con Patty Pravo, i contributi per Ombretta Colli, Nada, Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni. Che altro dire? All’epoca Battiato era una furia creativa. Nel giro di una manciata d’anni, dal 1979 al 1983 circa, ha realizzato i suoi dischi “L’Era del Cinghiale Bianco”, “Patriots”, “La Voce del Padrone” e “L’Arca di Noè”. E in tutto questo, ha pure trovato il tempo di scrivere, produrre o arrangiare: tre album di Alice, due di Giuni Russo e quello di Milva citato poco fa, lanciando o rivitalizzando le loro carriere. In quel lasso di tempo così ristretto ha piazzato in classifica (direttamente o affidandole ad altri) una raffica incredibile di canzoni pop. La firma di Battiato è rimasta indelebile sulle carriere di queste tre grandi artiste. Tre donne incantevoli e diverse che hanno consentito al compositore siciliano di mostrare anche il suo lato femminile. Del resto lo stesso Franco ha sempre dichiarato: “Erano tre donne con una personalità vera. Con loro ho lavorato come un sarto, prendendo le misure...”.

