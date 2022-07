Non vi piace il Jova Beach Party? Ecco un po' di alternative musicali per il weekend Se non siamo d’accordo con l’organizzazione del Jova Beach Party, oppure semplicemente se non ci piace (più) Jovanotti, guardiamoci attorno e vediamo cos’altro possiamo fare durante questo weekend

Il Jova Beach Party che si terrà sul nostro litorale, a Marina di Ravenna, nel weekend dell’8-9 luglio, si è rivelato divisivo come neanche il Berlusconismo o la Nazionale italiana di calcio. L’opinione pubblica, infatti, si è nettamente spaccata in due, tra chi è contrario a un evento del genere (con tutte le conseguenze ambientali e logistiche che comporta) e chi invece vuole solo godersi qualche ora di spettacolo in compagnia di qualche birra e degli amici. Come diceva l’immensa Gloria Gaynor: “Se non vi piace la mia musica, c’è una cosa molto semplice che potete fare: non ascoltatela”. Per cui, mentre ero seduto in spiaggia col mio amico Francesco, ho preso alla lettera il suo saggio consiglio e ho pensato: se non siamo d’accordo con l’organizzazione del Jova Beach Party, oppure semplicemente se non ci piace (più) Jovanotti, guardiamoci attorno e vediamo cos’altro possiamo fare durante questo weekend. Sempre qui in regione, ovviamente, e sempre in ambito musicale.

Partiamo dall’alto: con poco più di un paio d’ore di automobile dalla nostra città, venerdì 8 luglio ci si può lasciare alle spalle l’incasinatissima Marina di Ravenna per arrivare in quel di Parma, presso il Parco Ducale, dove si terrà il concertone di Zucchero. Non proprio uno qualunque. Forse l’artista più internazionale che abbiamo in Italia, quantomeno se si tratta di apprezzamento all’estero (ricordiamo che Sugar fa costantemente il sold-out alla Royal Albert Hall di Londra) e di collaborazioni di prestigio (Eric Clapton, Brian May, e via dicendo). Un po’ più comodo logisticamente, a un’oretta dal ravennate, c’è un evento carino soprattutto per i più giovani: il Summer Vibez Festival, un evento su tre giorni che si terrà in Piazza Ariostea a Ferrara e che comprende artisti come Blanco e Madame (venerdì 8) e il duo house dei Disclosure (sabato 9).

Venerdì 8, in particolare, nel nostro circondario ce n’è davvero per tutti i gusti. Quei pazzi dei Gogol Bordello, col loro ethno-punk gitano, si esibiranno all’Arena Beky Bay di Bellaria Igea Marina. Poi un idolo delle teenager come Irama sarà invece all’Arena della Regina di Cattolica. Ancora: per i palati più raffinati, nell’ambito del Forlì Grande Musica, presso l’Arena San Domenico di Forlì, sarà il turno di uno dei musicisti jazz più stimati, ovvero Paolo Fresu con I Virtuosi Italiani. In alternativa, per i seguaci del rock di stampo ‘90s, al Covo di Bologna sarà presente nientemeno che Andy Bell, fondatore dei Ride, ma anche membro degli Oasis, che farà un dj set con anche la chitarra dal vivo. L’8 luglio è anche la giornata inaugurale del Santarcangelo Festival, rassegna annuale dedicata a vari tipi di arti (musica, danza, teatro, ecc...) che si tiene nell’incantevole cittadina romagnola.

Sabato 9 luglio, invece, assolutamente da segnalare è la performance dei Chemical Brothers all’Arena Joe Strummer di Bologna, col loro imperdibile set elettronico. Contemporaneamente a Bellaria avrà inizio il Mystica World Festival 2022, con una serata dedicata alla musica afro sempre sul palco del Beky Bay. Come ulteriore opzione, abbiamo i nostri instancabili esponenti del rock ravennate (con radici americane), Hernandez e Sampedro, che presenteranno il loro nuovo disco appena uscito in quel di Villanova di Bagnacavallo. Infine, per chi cerca qualcosa di più intimo, magari in una location deliziosa, perché non fare un salto a Bertinoro e assistere al live del buon Sergio Cammariere, il piano-man dalla voce profonda? Insomma, se per voi Jovanotti è peggio della peste, le alternative musicali in zona sono diverse, senza poi citare le decine di feste nelle spiagge, da Marina Romea in giù. Se invece siete costretti a stare a Marina, magari perché ci vivete, l’unica è tapparsi le orecchie e tenere la tv a tutto volume: venerdì sera danno Jurassic Park e i Goonies! Cosa volete di più?

