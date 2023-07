Perché la malattia di Lucio Battisti non fa parte della narrazione del personaggio Sappiamo bene che anche la sfera personale di un artista fa parte della narrazione del personaggio, in particolare post-mortem. A tal proposito c’è una cosa che fatico a capire: perché non si parla mai della malattia di Lucio Battisti in relazione alla sua attività musicale?

Lucio Battisti

Qualche giorno fa ho ospitato nel mio podcast il noto giornalista e scrittore Andrea Scanzi per una chiacchierata su Lucio Battisti, soggetto del suo ultimo libro intitolato “Il Genio Invisibile” (PaperFIRST). Tale libro termina con la straziante citazione di una vecchia inchiesta curata per “Il Foglio” da Mattia Feltri, il quale raccontava del lungo calvario che Lucio dovette sopportare a causa di una brutta malattia ai reni (con tanto di trapianto fallito) che lo attanagliò a partire da fine anni ‘70, fino a condurlo alla prematura morte del 1998 (dovuta a complicazioni per un tumore maligno al fegato).

Ecco, a questo punto faccio subito una domanda a te che stai leggendo: tu sapevi che Battisti è stato a lungo gravemente malato? Sapevi che per anni è stato costretto quotidianamente a sottoporsi a estenuanti sedute di dialisi e, a un certo punto, pure di chemioterapia? Sapevi che negli ultimi giorni era talmente sfigurato in volto che il medico, entrando nella stanza in cui era ricoverato assieme ad altri pazienti, non riuscì nemmeno a distinguerlo? No, probabilmente non lo sapevi. E come te, tantissimi altri. E come te, neanche io.

A tal proposito c’è una cosa che fatico a capire: perché non si parla mai della malattia di Lucio Battisti in relazione alla sua attività musicale? Alt! Non partite subito in quarta! Mi spiego meglio, prima che mi crivelliate di colpi, facendomi passare per un macabro senza sensibilità nei confronti della privacy altrui. Lucio, lo sappiamo, era riservatissimo e già da anni (ben prima della malattia) non si faceva più vedere, né fotografare. Men che meno, giustamente, avrebbe voluto far sapere a tutti degli eventuali problemi clinici che aveva. E su questo massimo rispetto.

Quello che intendevo dire all’inizio è che, volenti o nolenti, sappiamo bene che anche la sfera personale di un artista fa parte della narrazione del personaggio, in particolare post-mortem. E questa sfera può comprendere anche le sue cadute o le sue sfortune. Vi faccio un esempio che conosciamo tutti: Freddie Mercury. Quante volte si è raccontato di lui in rapporto all’Aids? Quante volte si è detto che le ultime canzoni dei Queen riflettevano la sua sofferenza? Quante volte si è cercato di estrapolare da certi brani le metafore della sua condizione? Ecco, per Battisti invece non è (stato) così. Sul musicista di Poggio Bustone esistono centinaia di libri, documentari TV, speciali in radio o su internet, eppure i suoi problemi di salute non vengono mai trattati per approfondire la sua storia artistica. Che da un certo punto di vista è sicuramente una cosa positiva: meglio non parlare del privato, piuttosto che farlo in maniera morbosa e irrispettosa, come purtroppo fanno certi “professionisti” che, in cerca dello scoop a tutti i costi, non guardano in faccia a nessuno.

Il problema, però, è che i media, con Battisti, morbosi lo sono stati per davvero. E in molte situazioni ci sono anche andati giù pesante, soprattutto per far risaltare il suo carattere burbero e scorbutico, il suo astio per i riflettori, e il fastidio nei confronti dei giornalisti italiani. Mai, invece, per analizzare come il suo stato psicofisico, oltre a rovinargli la vita, lo abbia condizionanto sia nel modo di fare musica, sia nella scelta di non comparire più in pubblico. Ad esempio, chissà, forse senza malattia, prima o poi, ci sarebbe stato un grande ritorno sulle scene (ricordiamo che Lucio non compariva in televisione dai primissimi anni ‘70, stesso periodo nel quale smise anche di esibirsi in concerto).

Il racconto che fece Mattia Feltri nella sua inchiesta è lancinante ma, come dicevo poc’anzi, sarebbe giusto farlo conoscere. Non per morbosità, ma perché è un aspetto che ha condizionato profondamente la vita ma anche la produzione discografica di Lucio. E ci aiuta a comprendere meglio il personaggio, capire quanto abbia sofferto e come, nonostante questo, sia riuscito a tirare fuori dal cilindro delle perle musicali anche nella seconda parte della sua carriera (a partire da quelle racchiuse in “Don Giovanni”, album del 1986). Del resto Scanzi, nell’intervista che gli ho fatto, sottolinea che l’inchiesta di Feltri non è mai stata smentita da nessuno, tantomeno dalla vedova Battisti. E peraltro c’era la prefazione di Mina (e si fa fatica a credere che una come lei potesse concedere il suo contributo a un articolo pieno di falsità). Infine, chissà, magari leggendola, i tanti sciacalli (loro sì) che negli anni hanno violato la privacy di Battisti, cercando di screditarlo e dipingerlo come maleducato, capiranno il dolore che ha vissuto e forse (forse) proveranno un minimo di vergogna…