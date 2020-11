Cucina con isola: qualche considerazione fra vantaggi e svantaggi

Luce, design e convivialità. Scegliere di arredare la propria casa con una cucina con isola apre un enorme ventaglio di opportunità. Si tratta infatti di una scelta sempre più adottata nelle abitazioni moderne, dove gli spazi sono ridotti e un open space potrebbe

Anche se la connessione tra i due ambienti deve essere fluida e senza ostacoli, negli ultimi anni si è diffusa l'isola. Lo spazio ha una funzione prettamente conviviale, perchè permette agli ospiti di radunarsi per un aperitivo, ma è anche un modo per chi cucina di essere coinvolto nella vita e nelle attività di casa, rimanendo dietro i fornelli.

Se abbiamo intenzione di ristrutturare casa e desideriamo avere un'isola, prima di iniziare i lavori dobbiamo capire i vantaggi e gli svantaggi e se è adatta alle nostre necessità.

Vantaggi

Decidere di installare un'isola ha dei vantaggi che possono migliorare la qualità della vita in casa e rendere l'ambiente più funzionale, scopriamo quali sono.

Nasconde gli elettrodomestici

Le cucine moderne sono diventate sempre più smart e gli elettrodomestici sono indispensabili per avere un risultato efficiente in poco tempo. Questi però, occupano spazio e in alcuni casi possono sono antiestetici, ma grazie all'isola possono essere inclusi nell'ambiente senza essere visibili, come? Lavastoviglie, forno o forno a microonde possono essere posizionati all'interno dell'isola. La soluzione adatta a chi ama un ambiente minimal, è perfetta se si ha abbastanza spazio dietro l'isola per infornare in totale sicurezza o caricare la lavastoviglie senza ingombri.

Offre spazio in più

Con le case sempre più piccole abbiamo a disposizione meno spazio, ma per avere una cucina super attrezzata senza rinunciare a nulla, l'isola diventa un'ottima soluzione, basta munirla di sportelli e cassetti in cui conservare scorte di cibo e utensili.

Un piano di lavoro in più

Un altro vantaggio dell'isola è quello di avere a disposizione un piano di lavoro in più, ideale per chi è appassionato di cucina e non può fare a meno di trascorrere il tempo libero dietro ai fornelli. Inoltre con tutti gli accessori disposti in modo funzionale, preparare deliziosi manicaretti diventa ancora più divertente.

Un elemento conviviale

Invitare gli ospiti per un pranzo o una cena in compagnia può essere divertente, ma in alcuni casi anche faticoso, soprattutto perchè rischiamo di trascorrere tutta la giornata in cucina dietro i fornelli, mentre gli ospiti sono in un'altra stanza. Con l'isola, invece si crea un ambiente informale e conviviale in cui mentre cuciniamo chiacchieriamo con gli invitati e ci muoviamo liberamente.

Svantaggi

Anche se l'isola ha numerosi vantaggi, soprattutto per quanto riguarda lo spazio, ci sono anche degli aspetti negativi da prendere in considerazione prima di decidere di installarne una in casa.

Cattivi odori

Con un ambiente unico e aperto, quando cuciniamo immancabilmente gi odori si diffondono in casa risultando persistenti e fastidiosi. La soluzione può essere quella di installare sopra l'isola una cappa, ma non sempre si ha lo spazio necessario inoltre, non risolve del tutto il problema.

Ingombrante

Un'isola per essere funzionale deve poter ospitare elettrodomestici, lavello e gli accessori per cucinare, quindi deve essere sufficientemente grande, ma non sempre abbiamo lo spazio necessario. Inoltre, se un modello troppo grande viene inserito in un contesto troppo piccolo si corre il rischio di avere un ambiente in cui è difficile muoversi.

Progettazione accurata

Prima di installare un'isola dobbiamo fare una progettazione accurata prendendo in considerazione le dimensioni della cucina, l’ingombro dell'isola e se è possibile portare gli attacchi di luce, gas e acqua valutando i relativi costi. Anche l'illuminazione deve essere progettata bene perchè deve essere posizionata direttamente sopra l'isola.

Piano di lavoro alto

L'isola può essere utilizzata come un comodo piano di lavoro, ma anche come un tavolo in più, soprattutto se l'ambiente è piccolo e si devono organizzare bene gli spazi. In questo modo avremo un piano più alto del normale quindi ricorrere agli sgabelli, che potrebbero risultare scomodi senza in realtà avere molti posti in più perchè la maggior parte del piano sarà occupata dal lavabo e dal piano cottura.

