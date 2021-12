L'atmosfera perfetta per Natale: ecco tante idee per addobbare la casa

A Natale la voglia di decorare casa conquista un po' tutti. Se state cercando di ricreare l'atmosfera natalizia in ogni angolo di casa allora è arrivato il momento di scatenare l’interior designer che è in voi.

Spesso si pensa che l’unico addobbo degno di attenzione sia l’albero, in realtà per esprimere in pieno il mood natalizio c’è un’ampia scelta di decorazioni come ad esempio ghirlande, fuoriporta, accessori per la tavola e cuscini Che ne dite di trasformare il vostro appartamento in un luogo magico in cui regnano le decorazioni legate al 25 dicembre?

Le ghirlande per un ingresso in pieno stile natalizio

Le ghirlande devono accogliere gli ospiti per suscitare in loro il cosiddetto “effetto wow” e stupirli. Se amate il fai da te potete utilizzare rami di pino, pigne, bacche, materiali riciclati e naturali così da creare un addobbo sostenibile e dar vita a un'atmosfera eco-chic.

In alternativa ci sono quelle già pronte con palline metallizzate o dettagli in feltro per accontentare ogni gusto: per arricchirle, una stringa di lucine Led farà di sicuro la differenza.

I cuscini natalizi per decorare il salotto

Di solito l’albero di Natale si fa in salotto, quindi è impossibile non dare un tocco natalizio anche a questa stanza con un elemento semplice ma d'effetto: i cuscini. Le federe con renne, scritte e paesaggi innevati renderanno ancora più accogliente l'ambiente, poi se volete andare sul sicuro, il rosso il verde e i decori sul bianco rappresentano le scelte tradizionali e non passano mai di moda.

Decorazioni vintage

Mobili, camino e camere, per i veri appassionati del Natale ogni superficie è ottima da abbellire con le decorazioni. Quelle in miniatura sono le più ricercate perché potete realizzare dei veri e propri villaggi che conquisteranno sia grandi che bambini.

Per essere davvero trendy, gli oggetti in ceramica che riempivano la casa della nonna sono il nuovo mood. Alberelli, casette o schiaccianoci, tutti questi addobbi realizzati in colori e finiture differenti regalano un gusto retrò ad ogni ambiente.

Per rendere unico il pranzo di Natale

Immancabili durante le cene e i pranzi del periodo natalizio, i centrotavola sono un vero e proprio must. Classici come quelli realizzati con elementi naturali (pigne, bacche e rami) oppure originali come un barattolo di vetro con all’interno palline e lucine, l’importante è che siano i protagonisti assoluti della tavola.

L’importanza dei colori

Le decorazioni sono fondamentali, ma anche i colori non devono essere tralasciati se volete avere una casa davvero glam. Un appartamento trendy non può fare a meno di decorazioni in oro combinate elegantemente con il nero o il grigio scuro così come il bianco se si vuole uno stile più minimal.

Se poi desiderate essere originali, la nuance per eccellenza questo Natale 2021 è il rosa confetto. Abbinato all’oro, conquisterà tutti i vostri ospiti.

Il classico è sempre di moda e lo stesso vale per i colori. Il verde, ad esempio, è un colore discreto ma di carattere che, abbinato al rosso, in un attimo darà un tocco raffinato e scenografico.

