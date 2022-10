Gerardo Tango vince il contest musicale “Alfredo Oriani e la Bicicletta”

Si è concluso il contest musicale “Alfredo Oriani e la Bicicletta”. Dopo la selezione dei sedici finalisti che hanno presentato un brano originale e inedito dedicato ad Alfredo Oriani e alla Bicicletta, la giuria coordinata dall’associazione Rumore di Fondo e dal MEI e guidata da Giordano Sangiorgi, proclama i vincitori del concorso.

Vince il cantautore Gerardo Tango con Giro i Pedali, mentre secondi a pari merito si classificano Gianluigi Tartaull con Il Gregario e Matteo Cappella con Il Matto del Cardello. Tre gli artisti segnalati e precisamente i brani dei Caravan Serraglio, Lorenzo Rizzi e Angelo Barraco. Tra i menzionati Ivan Iusco per il miglior videoclip, Sol Meriggio per la miglior voce femminile e Effenber e Alberto Foà con Riccardo Magrini per il miglior abbinamento tra canzone e approccio teatrale.