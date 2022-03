Coltivare frutta e verdura nel proprio giardino: da Coldiretti arrivano i 10 consigli per un orto perfetto

Con gli aumenti generati dal caro energia, ben oltre 4 cittadini su 10 (44%) con l’arrivo della primavera si difendono coltivando in proprio frutta e verdura a chilometro zero in giardini, terrazzi, orti urbani e piccoli appezzamenti di terreno. Questo è il quadro che emerge dall’indagine realizzata da Coldiretti/Ixe’ che fotografa un trend in costante crescita, quello degli orti fai-da-te.

"Se in passato erano soprattutto i più anziani a dedicarsi alla coltivazione dell’orto, memori spesso di un tempo vissuto in campagna, adesso – sottolinea la Coldiretti – la passione si sta diffondendo anche tra i più giovani e tra persone completamente a digiuno delle tecniche di coltivazione".

I 10 consigli per un orto perfetto

Ecco allora che la Coldiretti, per venire incontro al nuovo interesse dei cittadini per gli orti a chilometro zero, fornisce alcuni consigli per creare lo spazio perfetto per le proprie coltivazioni.