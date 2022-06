Il negozio di edilizia apre a Ravenna e pre-inaugura con un evento speciale dedicato ai professionisti

È da più di un anno che c’è fermento per l’apertura del nuovo punto vendita Bricoman a Fornace Zarattini e nel mentre la catena francese ha anche inaugurato una divisione tutta italiana chiamata Tecnomat. Ancora non si ha una data precisa per l’apertura del negozio sorto in via Faentina, ma l'intenzione dell'azienda è che sia questa estate.

Il progetto è ambizioso: il bacino di utenza a cui punta l'azienda è tutta la Romagna, in quanto gli unici due punti vendita più vicini sono Bologna e Ferrara. Nell’attesa la italianizzata Tecnomat ha pensato di dare la possibilità di visitare il negozio di Ravenna a 800 professionisti edili: lunedì 27 giugno a partire dalle 16:00 porte aperte ai futuri clienti con partita iva nel nuovo punto vendita di Ravenna. Il personale del negozio mostrerà agli operatori del settore edile più curiosi come sarà organizzato il primo loro negozio della Romagna. Per iscriversi all'evento basta andare sul loro sito. Per l'azienda il futuro prossimo è aprire anche a Rimini.