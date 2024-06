Il comandante della Polizia Locale ringrazia gli assistenti civici per il lavoro svolto fuori dalle scuole

Con la recente conclusione dell’anno scolastico, il comandante della Polizia Locale di Ravenna – Andrea Giacomini – ha ringraziato gli assistenti civici che, già da tempo, collaborano con l’Amministrazione comunale, per il loro importante contributo. Nello specifico il gruppo di volontari ha svolto servizio di assistenza presso alcuni istituti scolastici primari della città, divenendo, per alunni e famiglie, punto di riferimento nei momenti di entrata e uscita da scuola. Al fine di valorizzare il loro ruolo, i volontari vengono impiegati anche presso la sede di via D’Alaggio – Ufficio Relazioni con il pubblico, per fornire le prime indicazioni ed indirizzare gli utenti agli uffici competenti, riducendo così i tempi di attesa.

Possono diventare assistenti civici – fa sapere il Comando - le persone maggiorenni, residenti nel territorio comunale e che godono dei diritti politici, che non abbiano ricevuto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano state sottoposte a misure di prevenzione od espulsione dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, o di destituzione o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici. Oltre a possedere tali requisiti, dopo essere stati ammessi al bando in pubblicazione, occorre frequentare un apposito corso formativo, della durata di almeno 20 ore, con relativo esame finale, organizzato dalla Polizia Locale, su aree tematiche relative ai diritti fondamentali dei cittadini, al ruolo della Polizia in uno stato democratico, al concetto di sicurezza urbana, al ruolo specifico dei volontari e al quadro normativo di riferimento.