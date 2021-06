1,62 milioni di euro alla provincia di Ravenna per la transizione ecologica

"La ripartizione prevede dai 50.000 euro per i comuni più piccoli fino a 210.000 euro per il comune capoluogo per opere di efficientamento energetico, manutenzione e sviluppo sostenibile"

"Grazie al piano Rigenera Italia arriveranno 1,62 milioni di euro ai comuni della provincia di Ravenna. La ripartizione prevede dai 50.000 euro per i comuni più piccoli fino a 210.000 euro per il comune capoluogo per opere di efficientamento energetico, manutenzione e sviluppo sostenibile. In totale sono 500 milioni da settembre 2020 e ben 1 miliardo da settembre 2021 a disposizione dei Comuni italiani. Tutti i fondi sono ripartiti dal Ministero dell’Interno e fino ad oggi sono state finanziate opere per 412 milioni di euro”. Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

“Grazie a questi fondi ogni Sindaco può partire con progetti e cantieri: dall'abbattimento delle barriere architettoniche alla manutenzione delle scuole, passando per la riqualificazione e la messa in sicurezza di edifici pubblici, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la manutenzione straordinaria di una strada o la realizzazione di una pista ciclabile - conclude Croatti - Per ottenere i fondi relativi all'anno in corso bisogna far partire i cantieri entro il 15 settembre. Quest'anno 1 miliardo totale disponibile. Un'opportunità da non perdere”.

La ripartizione delle risorse ai vari Comuni della provincia

Alfonsine 90.000 euro

Bagnacavallo 90.000 euro

Bagnara di Romagna 50.000 euro

Brisighella 70.000 euro

Casola Valsenio 50.000 euro

Castel Bolognese 70.000 euro

Cervia 130.000 euro

Conselice 70.000 euro

Cotignola 70.000 euro

Faenza 170.000 euro

Fusignano 70.000 euro

Lugo 130.000 euro

Massa Lombarda 90.000 euro

Ravenna 210.000 euro

Riolo Terme 70.000 euro

Russi 90.000 euro

Sant’Agata sul Santerno 50.000 euro

Solarolo 50.000 euro