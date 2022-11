10 anni di Unione: la Romagna Faentina festeggia il 'compleanno' con due appuntamenti

L’Unione della Romagna Faentina compie dieci anni e sceglie come sede per i festeggiamenti il rinnovato Palazzo del Podestà, dove giovedì 17 novembre nella Sala dell’Arengo si terrà l’evento “Dieci anni di Unione”. La giornata targata URF verrà scandita da due appuntamenti distinti. Al mattino - apertura lavori alle 9.15 - in programma un seminario dedicato al personale delle Unioni e degli Enti locali per conoscere il funzionamento, i punti di forza e le sfide che sono collegate alla forma organizzativa dell'unione di comuni. Alle 17 prenderà invece il via un momento istituzionale aperto al pubblico - alla presenza dell'assessore regionale Paolo Calvano e degli altri protagonisti che hanno fatto la storia dell'Unione della Romagna Faentina - per celebrare il percorso compiuto in questi dieci anni e riflettere sulle sfide e le opportunità per la crescita e lo sviluppo del territorio.