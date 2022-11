10 anni di Romagna Faentina: lo show comico di Gene Gnocchi che presenta il partito del 'Nulla'

Gran finale giovedì sera, nel Salone dell’Arengo di Faenza, per le iniziative promosse dalle amministrazioni in occasione del decimo anniversario dalla nascita dell’Unione della Romagna Faentina. Dopo il convegno dei giorni scorsi, giovedì sera è stata la volta dello spettacolo con lo scrittore Cristiano Cavina e Gene Gnocchi. Nel corso della serata, alla presenza delle autorità e di tanti che non hanno voluto mancare all’iniziativa, è stato lanciato il video realizzato per le celebrazioni del compleanno dell’Unione faentina, che ha offerto una carrellata di immagini e interventi sui tanti progetti messi in campo in questo decennio.

Dopo i saluti e l’intervento di Massimo Isola, presidente dell’Unione, è stata la volta dello scrittore casolano Cristiano Cavina che ha incantato il pubblico con i suoi ricordi e alcune letture di brani dei suoi scritti. Gran finale con l’autore, scrittore e comico Gene Gnocchi che ha presentato ‘Il Nulla – nuovo movimento politico’, lo scoppiettante monologo, tutto creato sul filo dell’ironia, del suo ultimo lavoro che ha entusiasmato gli spettatori.