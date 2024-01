10 giorni di tempo per non perdere i contributi, l'ira degli alluvionati ancora fuori casa: "Burocrazia senza senso"

Alluvionati sul piede di guerra dopo il passaggio della gestione dei contributi di autonoma sistemazione (Cas) al commissario straordinario di Governo. Il 10 gennaio l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha diffuso una nota spiegando che chi ancora beneficia di tale misura di sostegno, infatti, dovrà documentare il permanere dello stato di "autonoma sistemazione". Nello specifico, tutti coloro che ancora non possono rientrare a casa dovranno documentare il perdurare delle condizioni di inutilizzabilità dell'abitazione e l'attuale sistemazione alternativa.

E qui nasce il problema: le comunicazioni e la documentazione a corredo, spiegano dalla Bassa Romagna, dovranno essere inviate entro sabato 20 gennaio all'indirizzo cas@unione.labassaromagna.it. Appena dieci giorni di tempo. Non è richiesto nulla a chi invece è già rientrato nella propria abitazione e non usufruisce più della misura di sostegno. Qualsiasi variazione, come il rientro in abitazione o la sistemazione definitiva in altro luogo, devono essere trasmesse entro cinque giorni dalle stesse sempre all’indirizzo mail indicato. La mancanza dei requisiti e la tardiva o mancata notifica comportano la revoca del contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il termine di appena dieci giorni non è andato giù ai Comitati riuniti Alluvionati e Franati dell'Emilia-Romagna, che lo definiscono "vessatorio" chiedendo di aumentarlo ad almeno trenta giorni. "Le istituzioni sembrano operare con la massima calma e diligenza quando si tratta di fornire risposte e supporto alle comunità colpite da calamità naturali - puntualizzano i Comitati in una nota - Mesi possono passare prima che arrivino i fondi promessi e le risorse necessarie per aiutare le famiglie a ricostruire le loro vite. Ma quando si tratta dei cittadini alluvionati, la storia è diversa. I comuni della Bassa Romagna e nello specifico Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sulla Santerno stanno chiedendo ai residenti colpiti da alluvioni di correre contro il tempo e di interpretare una serie di leggi e regolamenti burocratici complessi. Queste famiglie, già provate da otto lunghi mesi di incertezza e difficoltà, sono costrette a rispondere a richieste istituzionali con tempistiche incredibilmente brevi e ad affrontare cavilli burocratici che sembrano progettati per metterli ulteriormente in difficoltà".

"Mentre le istituzioni continuano a operare a un ritmo che sembra essere guidato da un orologio a cucù, gli alluvionati sono costretti a interpretare leggi e regolamenti incomprensibili in un breve lasso di tempo - attaccano gli alluvionati - Questo li mette sotto una pressione immensa, aggiungendo ulteriore stress a vite già travagliate. Il termine di dieci giorni imposto per la presentazione della documentazione risulta vessatorio e irragionevole considerando le sfide che queste famiglie stanno affrontando, compreso il trasferimento da parenti e amici anche fuori comune o trasferte lavorative prolungate. Pertanto, chiediamo un'estensione del termine a trenta giorni, un periodo di tempo più adeguato per consentire alle vittime dell'alluvione di riorganizzarsi e presentare la documentazione richiesta".

Inoltre, concludono, "è giunto il momento che le istituzioni assumano l'onere della prova per dimostrare la necessità degli sfollati, anziché costringere le famiglie a dimostrare la propria inabilità in modo così affrettato. Queste persone hanno già subito abbastanza e non dovrebbero essere ulteriormente sottoposte a un processo così gravoso. Gli alluvionati meritano un processo più equo e ragionevole per accedere al supporto di cui hanno disperatamente bisogno. Non dovrebbero essere costretti a correre contro il tempo e a interpretare leggi complesse mentre cercano di ricostruire le proprie vite. È ora che le istituzioni pagate dalle tasse dei cittadini inizino a svolgere il compito per il quale sono stati eletti e sono chiamati a rispondere: la tutela dei cittadini".