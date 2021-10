10 studenti positivi al Covid in un'unica classe: tamponi per tutti gli alunni

Casi di Covid a scuola. Nella giornata di domenica l'Ausl ha comunicato la positività al Covid di 10 ragazzi frequentanti la scuola primaria 'A. Ginnasi' di Castel Bolognese, appartenenti tutti ad un'unica classe. Il contagio di questi ragazzi è emerso in seguito al tampone effettuato in seguito al contatto con una persona positiva.

"La settimana scorsa avevamo eseguito 90 tamponi che erano risultati tutti negativi - spiega il sindaco Luca Della Godenza - Tuttavia dopo aver ricevuto questa notizia abbiamo deciso, di concerto con Asl, di effettuare i tamponi anche sui ragazzi che non erano stati oggetto di tampone. In questo modo avremo uno screening completo di tutte le Ginnasi. In un quadro epidemiologico che si è evoluto velocemente e in poco tempo, eseguiamo questo screening per evitare l'ulteriore diffondersi del virus. I tamponi ai ragazzi saranno svolti dall'Asl, che nella giornata di martedì provvederà a comunicarne le modalità".