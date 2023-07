100 alla Maturità: premiati a Faenza 147 ragazzi diplomati con il massimo dei voti

Si è svolta giovedì mattina a Faenza in Sala Giovanni Dalle Fabbriche la cerimonia di premiazione degli studenti che hanno conseguito al termine dell’anno scolastico 2022/2023 il punteggio di 100/centesimi e 100/100 con lode all’esame di stato presso gli istituti del distretto di Faenza e Riolo Terme. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Ambito Territoriale di Ravenna, è organizzata in collaborazione con LA BCC ravennate forlivese e imolese e le associazioni di categoria del territorio.

La cerimonia è stata aperta dal saluto del Presidente della banca Giuseppe Gambi che ha riconosciuto a tutti i premiati la determinazione con cui hanno affrontato la prova finale in un momento particolarmente difficile in relazione all’emergenza alluvionale. Si sono, inoltre, alternati nella premiazione dei ragazzi: Maria Luisa Martinez - Consigliere presso il Consiglio Provinciale di Ravenna e già Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Ravenna, Davide Agresti - Assessore al Welfare, Europa e Smart City del Comune di Faenza, Valter Dal Borgo - Presidente Confesercenti Faenza, Canzio Camuffo – Vice Presidente CNA Comunale Faenza, Francesco Carugati - Direttore Confcommercio Faenza, Tomaso Tarozzi - Vice Presidente Confindustria Romagna e Loredana Buscaroli - Vice Presidente del Consiglio Unione Romagna Faentina di Confartigianato.

I ragazzi hanno ricevuto il riconoscimento da parte delle autorità scolastiche, cittadine e delle associazioni di categoria del territorio, per l’impegno profuso in questi cinque anni di studio che li ha condotti a raggiungere un brillante risultato, punto di partenza per le scelte future di ognuno di loro. LA BCC premia i ragazzi con una borsa di studio del valore di 100 euro, valore che raddoppia a 200 euro per i Soci o figli di Soci BCC. Le associazioni di categoria hanno omaggiato i ragazzi con voucher per attività di formazione ed orientamento.