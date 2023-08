A 100 anni dalla morte, Ravenna ricorda il martirio di don Minzoni

Si è tenuta martedì sera, alle 20.30, in piazza Garibaldi a Ravenna, la commemorazione di don Giovanni Minzoni, prete ravennate che fu brutalmente ucciso in un agguato fascista ad Argenta nel 1923. A cento anni dall'assassinio si è tenuta la tradizionale cerimonia in centro con deposizione di una corona alla lapide presente in piazza Garibaldi. Erano presenti l'assessora ravennate Livia Molducci, le associazioni Acli, Masci, Centro Studi Donati, Cif, Azione Cattolica, coop. La Pieve. Successivamente tutti i partecipanti si sono recati nel cortile del monastero delle suore carmelitane per l’incontro di commemorazione e preghiera in ricordo di don Minzoni. Le iniziative per commemorare il parroco martire continueranno mercoledì presso la chiesa parrocchiale di Argenta dove sarà officiata una santa messa presieduta dal cardinal Zuppi, mentre venerdì nel pomeriggio sarà depositato, sempre ad Argenta, una corona sulla tomba di don Minzoni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.