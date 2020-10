100 anni per nonna Antonia: "Il segreto della longevità? Lavorare"

Giovedì il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza e il vicesindaco Ester Ricci Maccarini sono andati a far visita alla signora Antonia Morsiani in occasione del suo centesimo compleanno. Come regalo, dei fiori accompagnati da una pergamena che riportava questo messaggio: “Le rughe della vecchiaia formano le più belle scritture della vita, quelle sulle quali i bambini imparano a leggere i loro sogni”.

L'Amministrazione Comunale, a nome di tutta la comunità, è lieta di porgerle i più sinceri e calorosi auguri di buon compleanno per i suoi 100 anni, ringraziandola per la lunga vita trascorsa nella comunità e per aver condiviso con tutti conoscenza, esperienza e amore. Gli amministratori hanno trovato la signora Antonia molto in forma e alla domanda su com'è arrivata a questa età, lei ha svelato la sua ricetta: lavorare.