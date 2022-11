100 km del Passatore, via al concorso per la nuova medaglia: il tema sarà libertà e diversità

Il concorso dedicato alla medaglia per la 49esima edizione della 100 km del Passatore è stato presentato sabao nella sala conferenze del liceo artistico Ballardini di Faenza. La presentazione s’è svolta alla presenza degli studenti del secondo anno coinvolti nell’iniziativa, della docente coordinatrice Anna Lombardo e dei docenti di disegno che seguiranno i ragazzi nella fase progettuale del concorso. Il tema del concorso per la medaglia della Firenze-Faenza 2023 parte da una citazione del giurista e politico statunitense Charles Evans Hughes sul valore della Libertà che recita: “Il valore di una società libera sta nella capacità di accettare ed amare le diversità. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi”.

Libertà intesa innanzitutto come difesa delle diversità e delle differenze, trovando riscontro anche da episodi di cronaca quali la lotta delle donne iraniane in memoria di Mahsa Amini (deceduta in carcere dopo l’arresto per non aver indossato correttamente l’hejab), di Elnaz Rekabi (climber incarcerata per non aver indossato l’hejab ai campionati asiatici in Corea del Sud), le sofferenze che sta patendo il popolo ucraino in seguito all’invasione russa per arrivare al ‘nostro’ quotidiano difendendo il diritto di amare ed esprimersi liberamente.

I disegni degli studenti, come di consueto, verranno pubblicati in forma anonima dal mese di gennaio sulle piattaforme social dell’associazione 100 km del Passatore @100kmpassatore per il voto popolare. La giuria tecnica invece esprimerà il proprio giudizio di merito nel mese di aprile, selezionando l'elaborato in bassorilievo che verrà utilizzato per la realizzazione della medaglia ufficiale della 49^ edizione della 100 km del Passatore.