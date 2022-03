100 nuovi parcheggi a Cervia: al via i lavori in piazzale Artusi

Inizieranno nei prossimi giorni i lavori relativi alla sistemazione di Piazzale Artusi e alla realizzazione del prolungamento di via Attilia Angelini a Cervia, oltre al nuovo Supermercato Coop. Questa arteria quando sarà completata collegherà via G. di Vittorio con via Martiri Fantini. I

lavori, realizzati dai privati nell’ambito dell’accordo di programma, prevedono il completamento del parcheggio di Piazzale Artusi con oltre 100 posti auto, che si aggiungono a quelli esistenti, oltre a parcheggi moto, area arrivo e sosta bus. L’intervento avverrà per stralci successivi per consentire sempre l’accesso al parcheggio esistente e garantire l’accesso agli autobus scolastici. L’investimento, a carico dei privati per la sola area pubblica, ammonta a circa 500.000 euro e la conclusione di tutto l’intervento è previsto per dicembre 2022.