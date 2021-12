1000 agenti di Polizia locale per rendere sicuro il centro storico durante le feste

Stiamo per trascorrere per la seconda volta il Natale e la festa di Capodanno in pandemia. "Certamente in una situazione molto diversa rispetto al 2020 – afferma il vicesindaco con delega a Sicurezza e Polizia locale, Eugenio Fusignani – con più libertà di movimento, ma siamo sempre richiamati a comportamenti responsabili, nel rispetto delle regole che prevengono il contagio da Covid-19 e delle disposizioni obbligatorie previste da decreti e ordinanze. Per questo, al di là della responsabilità personale a cui tutti dobbiamo attenerci, l’impegno dell’Amministrazione, attraverso la Polizia locale, è quello di vigilare perché tutto si svolga in serenità. È importante tutelare l’attività imprenditoriale, garantire il legittimo divertimento di cittadini e turisti, difendendo la tranquillità dei residenti, sia in centro storico che nel forese”.

Saranno circa 100 gli agenti della Polizia locale impegnati nel pattugliamento del territorio comunale tra il 25 e il 26 dicembre, 24 ore su 24. In particolare verificheranno la corretta adesione ai protocolli anticovid. “Questo impegno – aggiunge Fusignani – si svolge in coordinamento con la Prefettura e con le altre forze dell’ordine per assicurare attenzione e garantire la sicurezza a tutti i livelli. Grazie a questo costante impegno Ravenna è una città che non ha particolari criticità. Non sono presenti gravi elementi di emergenza legati a criminalità e illegalità diffusa e l’Amministrazione ha sempre adottato tutti i provvedimenti e gli strumenti a disposizione per tenere sotto controllo qualunque situazione possa far emergere problematiche di ordine pubblico. In questo contesto desidero ringraziare il comandante e il corpo della Polizia locale per l’impegno e anche l’Associazione nazionale carabinieri, sezione di Ravenna, per il prezioso ausilio nell’essere presente, anche in questo periodo di festività, con diversi servizi sul territorio”.