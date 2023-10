Oltre 1000 euro per rendere più verde il centro anziani: la generosità di due famiglie ravennati

Donati alla Rosa dei Venti più di mille euro per contribuire a rendere più verde lo spazio esterno della struttura dedicata alla popolazione anziana di Ravenna. La raccolta fondi è stata organizzata dalla famiglia Cosimi e dai genitori di Sofia, in collaborazione con l’Associazione “Dalla parte dei minori” che in queste settimane sta portando avanti l’iniziativa “Andiamo a trovare i nonni” in diverse strutture gestite dal Consorzio Solco Ravenna.

L’iniziativa consiste nel fare incontrare bambine e bambini delle Scuole dell’Infanzia e gli anziani ospiti delle Case residenza, per far loro vivere un pomeriggio di festa e condivisione, con l’ascolto di fiabe e storie lette dai volontari di “Nati per leggere”. Nell’incontro che si è tenuto il 27 settembre alla Rosa dei Venti sono stati coinvolti i genitori e i compagni di classe di Sofia, la bambina ravennate con disabilità scomparsa lo scorso anno. In questa occasione è stata lanciata la raccolta fondi a favore del giardino della Rosa dei Venti, il cui ricavato è stato consegnato negli scorsi giorni.

Gli appuntamenti con “Andiamo a trovare i nonni” continuano lunedì 23 ottobre alla Cra Santa Chiara, alle ore 16.30. Grazie al contributo del Gruppo Sapir i genitori che accompagneranno i loro bimbi agli appuntamenti riceveranno in dono un buono spesa Conad del valore di 10 euro da spendere nei supermercati Conad La Fontana e Conad Galilei di Ravenna.