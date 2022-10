Le auto storiche sfilano sull'asfalto romagnolo: nel 2023 la 1000 Miglia farà ancora tappa a Cervia

La 1000 Miglia non si dimentica della Romagna. Anche nel 2023 la storica corsa farà tappa nella provincia ravennate. La prima tappa dell'edizione 2023 si chiuderà ancora una volta a Cervia-Milano Marittima con una visita, almeno a quanto si vede dalla mappa pubblicata sul sito e sui canali social della 1000 Miglia, all'aeroporto militare di Pisignano.

Dopo la partenza da Viale Venezia a Brescia e aver accarezzato il Lago di Garda, attraversato Verona e Ferrara, la corsa per auto d'epoca entraà in Romagna, con un passaggio prima a Lugo e poi a Imola. Il convoglio poi concluderà la prima tappa a Cervia-Milano Marittima. Purtroppo la grande corsa non passerà dalla città di Ravenna.

Le altre tappe

La seconda giornata sarà caratterizzata dal passaggio a San Marino, Senigallia, Macerata con sosta pranzo, Fermo e Ascoli Piceno e dalla sfilata finale in via Veneto a Roma. La terza tappa risalirà dalla Capitale proponendo il pranzo in gara nella spettacolare Siena, proseguirà verso Pistoia, il Passo dell’Abetone, Modena e Reggio Emilia e terminerà a Parma.

Il quarto giorno, dopo Stradella e Pavia, la Corsa raggiungerà il Piemonte con pranzo ad Alessandria, poi Asti e Vercelli e, via Novara, si dirigerà verso il centro di Milano che ospiterà l’ultima notte di gara. Nella quinta giornata, dopo il saluto a Bergamo, città gemella di Brescia quale Capitale della Cultura 2023, e il transito dalla Franciacorta, Ospitaletto e Gussago, la 1000 Miglia 2023 si concluderà a Brescia in tarda mattinata con un circuito cittadino prima della passerella finale sulla pedana di Viale Venezia e del pranzo di chiusura.