101 anni per l'energica nonna Tina: "Il mio segreto? L'altruismo"

Ieri mattina il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza ha visitato la concittadina Tina Palli per portarle gli auguri dell’amministrazione per il suo 101esimo compleanno. La signora Tina, alla domanda su quale fosse il segreto per arrivare a questa età con la sua energia, ha risposto “l’altruismo”. Il Comune di Castel Bolognese augura ancora una volta a Tina un felice compleanno e sinceri auguri per aver raggiunto un traguardo così importante.