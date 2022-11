104 petali, uno per ogni donna uccisa nel 2022: realizzato un fiore speciale

Il "Gruppo Donne Una panchina per Elisa", nato per contrastare la violenza commessa dagli uomini sulle donne, farà girare un fiore e lo adagierá su panchine simbolo, due delle quali dedicate ad Elisa Bravi, impiegata 31enne uccisa dal marito Riccardo Pondi nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019 nella camera da letto della loro villetta di Glorie di Bagnacavallo al culmine di una lite. Il fiore simbolico è formato da 104 petali e in ogni suo petalo il nome di una delle 104 vittime di femminicidio alle quali è stata tolta la vita per mano di un uomo nel corso del 2022.