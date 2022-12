113 migranti in arrivo, Bonaccini: "Ravenna scelta per non mettere in difficoltà una regione governata dal centrodestra?"

"Accoglieremo a Ravenna dignitosamente" i 113 migranti tratti in salvo dalla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee. Ma "mi auguro al governo non ci sia il retropensiero che portarli in una regione governata dal centrosinistra non metta in difficoltà le regioni governate dal centrodestra". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini.

"Una nave il 31 dicembre porterà oltre 100 uomini, donne e bambini a sbarcare al porto di Ravenna - ha spiegato Bonaccini al termine di un incontro con la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, a Roma -. Indipendentemente dal colore politico del governo, noi siamo quelli che pensano sia un dovere salvare ogni vita in mare e dare dignità alle persone che arrivano. Mercoledì si è svolto un incontro con il ministro Piantedosi e alcuni assessori regionali: siamo pronti ad accogliere e collocare dignitosamente qualsiasi persona arriverà nella nostra regione".

Ma "una cosa il governo spero la spiegherà - ha insistito Bonaccini - Come è possibile che una nave che arriva in Liguria fa la circumnavigazione dello stivale per arrivare a Ravenna quando incontro avrebbe trovato tantissimi altri porti?". "Mi auguro - ha aggiunto il presidente - non ci sia il retropensiero che portarli in una regione governata dal centrosinistra non metta in difficoltà le regioni governate dal centrodestra. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, il 31 dicembre saremo lì per accogliere le persone che arriveranno".