113 migranti in arrivo a Ravenna: sopralluogo al Terminal Crociere di Porto Corsini

In attesa dell'arrivo dei 113 migranti tratti in salvo dalla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee, mercoledì mattina si è svolto un sopralluogo al Terminal Crociere di Porto Corsini per pianificare la logistica e tutti gli adempimenti del caso. Qui verrà allestita una tendopoli dove verrà effettuato il primo screening sanitario ai migranti, che poi verranno smistati in varie città. Presente sul posto mercoledì mattina - insieme a forze dell'ordine, Croce Rossa, assessori comunali e regionali, Protezione Civile, Vigili del fuoco e autorità sanitarie - il Prefetto Castrese De Rosa: "Siamo in attesa di ricevere la lista della composizione del gruppo dei migranti e le modalità dello smistamento", ha detto il Prefetto.

La notizia si è diffusa martedì sera e l'arrivo della nave è previsto per sabato 31 dicembre alle ore 13. Tra i migranti, che cercavano di raggiungere le coste italiane a bordo di un gommone, vi sono anche 3 neonati - il più piccolo ha 3 settimane - 23 donne, alcune incinte, e 30 minori non accompagnati. Si tratta di una scelta insolita da parte del governo italiano, visto che Ravenna dista quasi 1.700 chilometri dal luogo del soccorso. Nelle situazioni di soccorso marittimo, gli standard internazionali raccomandano che le persone siano sempre portate al porto sicuro più vicino possibile. L'ong si è detta "sollevata" per poter portare in salvo i migranti, ma ha espresso preoccupazione per altre possibili imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo centrale.

"Il primo pensiero è andato a queste persone che hanno trascorso il Natale non nella serenità di molte delle nostre case, ma nella drammaticità di un viaggio disumano - ha detto il sindaco Michele de Pascale - Non ci sono state date informazioni sulla ragione della scelta del Porto di Ravenna, non proprio il più vicino alla Libia, ma dico con chiarezza che da subito il Comune di Ravenna e le altre istituzioni coinvolte, in primis Ausl Romagna, hanno dato piena collaborazione alla Prefettura per gestire un'accoglienza umana, sicura e professionale. Non siamo abituati a sbarchi di questo tipo e l'attenzione da parte di tutti deve essere massima. Una notazione a margine: l'amministrazione comunale di Ravenna e il suo sindaco non cambiano opinione sull'accoglienza e la solidarietà sulla base dei Governi di destra o di sinistra che si alternano alla guida del Paese".