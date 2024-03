12 anni fa morì in un incidente, i colleghi: "La ricordiamo pieni di gratitudine"

"12 anni fa Laura andava in Cielo. La ricordiamo pieni di gratitudine per la sua persona, per la dedizione che l’ha animata e per il cuore grande con il quale ha accolto e ha donato la sua amicizia facendosi compagna in ogni situazione di bisogno. Grazie Laura".

È il messaggio che arriva dalla casa di accoglienza 'Casa Novella' di Castel Bolognese, in cui prestava attività Laura Limarzi, medico agopuntore 53enne imolese che nel 2012 rimase vittima di un drammatico incidente stradale a Ponte del Castello, sulla via Emilia Levante. La donna, al volante della sua auto, si scontrò frontalmente con un furgone, perdendo la vita sul colpo.