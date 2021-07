12 cigni a spasso sulla Classicana: recuperati e messi in salvo dalla Polizia locale

Nel tentativo di attraversare la Classicana, gli animali si erano messi in pericolo causando allo stesso tempo problemi alla circolazione

Disavventura a lieto fine grazie al pronto intervento degli agenti. Sabato mattina la Polizia locale di Ravenna, con l'aiuto dei volontari dell'associazione 'Amici degli animali', è riuscita a mettere in salvo un gruppo di ben 12 cigni che, nel tentativo di attraversare la Classicana, si erano messi in pericolo causando allo stesso tempo problemi alla circolazione. I cigni sono stati poi liberati in un'area sicura poco distante.