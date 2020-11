13 lavoratori morti nel crollo dell'elicottero: 30 anni dalla tragedia

Lunedì 25 novembre ricorre il 30esimo anniversario del tragico incidente dell'elicottero dell'Agip precipitato in mare a Marina di Ravenna. Quest'anno, per via delle normative anti-Covid, non sarà possibile svolgere la tradizionale cerimonia al monumento eretto in memoria dei caduti vicino alla Scuola Materna "Ottolenghi" a Marina di Ravenna.

A bordo dell'elicottero c'era il personale Eni per il cambio del turno di lavoro sulle piattaforme di produzione al largo di Marina di Ravenna. Nell’incidente morirono 13 persone: Beltrami Claudio, Melfi Giovanni, Ratti Simone, Semenzato Giancarlo, Baroncelli Giancarlo, Graziani Antonio, Montingelli Domenico, Nonnato Idilio, Aprea Angelo, Serpe Stanislao, Pelusio Nicola (comandante elicottero) Paolillo Giuseppe (copilota) e Bellinelli Alberto (tecnico).