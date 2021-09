140 km a nuoto dalla Croazia a Cervia: l'impresa dell'ultratleta alla Mostra del Cinema di Venezia

Un uomo guarda l’orizzonte, in spiaggia, all’alba. Scruta l’immensità di fronte a sé, chiedendo al mare di prepararsi ad accoglierlo. Nel suo viso non c’è paura, ma solo umiltà: sa che il mare esige rispetto, esattamente come sa che ciò che sta per fare non è mai stato tentato prima. Inizia così 'Across me', docufilm che racconta l’impresa di Andrea Pelo di Giorgio, ultratleta, mental coach e attivista che nell’estate che volge al termine ha attraversato a nuoto l’Adriatico, coprendo i 140 km tra Pola e Cervia in poco più di 3 giorni.

Il trailer del documentario, prodotto da Free event, verrà presentato in anteprima alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il prossimo 10 settembre, presso l’Italian Pavilion dello spazio Cinecittà Spa. Una occasione di prestigio per approfondire il tema dell’opera, centrata sulla forza dell’uomo e sul suo rapporto con la natura, in previsione delle proiezioni organizzate per l’autunno a Cervia, città natale di Andrea e cornice di buona parte del racconto.

"Ogni volta che un atleta supera se stesso è una fortissima emozione - dichiara Michela Brunelli assessore allo Sport del Comune di Cervia - Con Andrea una emozione supera l'altra, ogni volta ed ogni momento. Sono veramente molto felice, commossa e soprattutto orgogliosa che il documentario che racconta la più recente avventura di un grande sportivo cervese come "Pelo" approdi alla mostra del Cinema di Venezia: una meta prestigiosa e di grande visibilità. Ringrazio Andrea per l'incredibile impresa e la forza che ci trasmette, specie in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo".