Stuprata una 14enne che era finita in un giro di prostituzione online: arrestato un ravennate

Un vorticoso giro di prostituzione online di giovani ragazze, anche minorenni, è stato stroncato dai Carabinieri di Forlì-Cesena. Le indagini sono partite più di un anno fa, quando una ragazza di appena 14 anni ha chiamato i Carabinieri di Cesena ed ha riferito di essere stata violentata da un uomo che aveva incontrato poco prima. Il soggetto, 55 anni, è residente nella provincia di Ravenna ed è stato posto agli arresti domiciliari.

Lo stupro di una 14enne

La minore ha fornito anche una descrizione del soggetto e del veicolo a lui in uso, oltre al suo numero di telefono, indirizzando così le indagini su una vicenda che è apparsa fin da subito ancora più vasta rispetto al già grave episodio. Sentita dal pm della Procura di Forlì, con l’ausilio di una psicologa, l’adolescente ha così raccontato i particolari di una vicenda torbida ed inquietante: il presunto violentatore, 55 anni della provincia di Ravenna, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe trovato il suo numero di telefono su un sito di incontri e, dopo averla convinta a vedersi, promettendole un “regalino”, avrebbe abusato di lei, una volta che la ragazza ha rifiutato il rapporto sessuale.

Il giro di prostituzione

Le dichiarazioni della vittima hanno aperto uno scenario più ampio, coinvolgendo un’altra minore residente in provincia di Forlì-Cesena, anch’ella indotta alla prostituzione. Reati di cui è competente la Procura Distrettuale di Bologna, che ha coordinato e diretto le indagini affidate al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Forlì. Il lavoro certosino eseguito su tabulati telefonici e telematici, anche su schede telefoniche con numero estero, ha consentito di indirizzare le indagini su un uomo di 38 anni residente nella provincia di Verona, tra l’altro già arrestato nel recente passato per detenzione di materiale pedopornografico.

La perquisizione effettuata presso la sua abitazione ha permesso di sequestrare numerosi dispositivi informatici, per gli inquirenti utilizzati dall’uomo per adescare le minorenni. Il sospetto degli investigatori si è rivelato fondato quando sono stati esaminati i computer e i telefoni cellulari sequestrati.

Secondo le accuse l’uomo era riuscito ad adescare numerose minorenni su alcune chat, proponendo loro degli incontri per ricevere prestazioni sessuali in cambio di soldi o, addirittura, pacchetti di sigarette. In alcuni casi le minori sono state indotte a girare video sessualmente espliciti, anche con scene di sesso con coetanei, inviati al trentottenne veronese in cambio di ricariche telefoniche. L’analisi forense dei dispositivi informatici sequestrati ha consentito di rinvenire numerosi file pedopornografici nonché di ricostruire la fitta rete di annunci on-line pubblicati dall’indagato, il quale procurava incontri sessuali a pagamento alle minori, allettandole con la possibilità di facili guadagni, chiedendo di dividere con lui la somma riscossa.

Gli arresti

L’attività di adescamento si estendeva dal Veneto alla Lombardia, fino ad arrivare in Romagna. Secondo la ricostruzione investigativa era stato lui a pubblicare l’annuncio on-line grazie al quale un uomo di 55 anni della provincia di Ravenna si era procurato l’incontro con la quattordicenne cesenate, poi sfociato in violenza sessuale.

Quest’ultimo è stato posto agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata e tentata induzione alla prostituzione minorile. Per il trentottenne veronese si sono aperte le porte del carcere, per le ccuse di prostituzione minorile pluriaggravata, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico.