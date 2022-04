Un quarto d'ora di sosta gratuita in centro: la novità a Bagnacavallo

È attivo nei parcometri del centro storico di Bagnacavallo il bonus di un quarto d’ora di sosta gratuita, una delle novità introdotte dal “Regolamento della sosta cittadina” approvato nel marzo scorso dal Consiglio comunale. Grazie alle nuove funzionalità tecnologiche delle quali sono dotati i parcometri bagnacavallesi, è possibile richiedere una volta al giorno un bonus di quindici minuti di sosta gratuita introducendo la targa del proprio veicolo. Sempre inserendo la targa è inoltre possibile prorogare il ticket in scadenza da qualsiasi parcometro. Si ricorda che il pagamento della sosta può essere effettuato anche attraverso le app MyCicero e TelePass Pay.

"Il bonus di quindici minuti – spiega l’assessore alla Polizia locale Alfeo Zanelli – è pensato per agevolare chi fruisce di servizi veloci nei nostri esercizi del centro. In generale, le nuove funzionalità dei parcometri rendono il pagamento della sosta sempre più pratico, permettendo di ottimizzare i tempi e di velocizzare le operazioni". Un adesivo applicato sui parcometri indica la modalità di accesso alle nuove funzioni. L’ausiliaria del traffico sarà inoltre a disposizione della cittadinanza per svolgere attività informativa sulle novità introdotte e sulle corrette modalità di utilizzo dei parcometri.