Ravenna celebra i 150 anni della Polizia locale: "Una storia di impegno, senso del sacrificio e professionalità"

Attivo dal 19 aprile 1873 a servizio della città. Mercoledì si è svolta nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense, alla presenza del sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, del prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, del comandante della Polizia locale, Andrea Giacomini, la cerimonia per il 150esimo annuale di fondazione del Corpo di Polizia locale di Ravenna. Nel corso degli interventi, si è ripercorsa la lunga storia e l’evoluzione che ha avuto nel corso degli anni il Corpo di Polizia locale, che oggi conta 197 operatori. Le autorità hanno inoltre rimarcato l’importanza del lavoro che ogni giorno viene portato avanti dalla Polizia locale a servizio della comunità e quindi sono stati premiati, con gli encomi del sindaco De Pascale, alcuni agenti e ufficiali che si sono distinti per merito nel corso di alcune operazioni. Inoltre è stata consegnata una medaglia d’oro per meriti di lungo servizio (42 anni).

"Un Corpo con radici antiche, che affondano nel Risorgimento e nell’unità d’Italia, e in quei valori patriottici che poi saranno i valori costituzionali della nostra Repubblica. A distanza di tanti anni quei valori, quell’impegno, quel senso del sacrificio, quella professionalità sono cresciuti e si sono sviluppati e oggi possiamo essere orgogliosi di dire che la nostra comunità può contare su un Corpo di grande eccellenza - afferma il sindaco De Pascale - Un grande augurio agli uomini e alle donne della Polizia locale di Ravenna, a chi attualmente è in servizio e a quanti si sono alternati negli anni in questa funzione fondamentale. Questa giornata è per tutti e tutte loro, ai quali va la nostra più sincera riconoscenza per il lavoro che fanno ogni giorno per la nostra collettività".

Nel chiostro della Classense, sarà aperta a tutti fino al 29 aprile la mostra fotografica-documentale “Storia della Polizia locale di Ravenna dalle origini a oggi”. La mostra potrà essere visitata da martedì a sabato dalle 9 alle 19 e il lunedì dalle 14 alle 19. Per l’occasione è stato anche pubblicato un volume, realizzato grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio che ripercorre questi primi 150 anni oltre che un video per spiegare tutti i servizi che offre la Polizia locale oggi.