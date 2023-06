16 agenti di Polizia Locale dal Friuli nel Faentino per dare un aiuto alle comunità alluvionate

Faenza, Castel Bolognese, Solarolo, Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio. Sono i Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione in cui presteranno servizio temporaneo i primi 16 agenti (otto equipaggi) della Polizia locale inviati dalla Regione Friuli Venezia Giulia da tutto il territorio regionale. Lo fa sapere in una nota l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, che stamattina ha accompagnato la partenza da Udine del contingente. Gli 8 equipaggi partiti sono in forza nei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone Distretto Friuli occidentale, Gorizia, Sesto al Reghena, Ronchis e Latisana.

"Oltre a acqua e fango della prima ora da smaltire - spiega Roberti - adesso ci sono moltissime strade interrotte soprattutto nelle colline, con centinaia di frane attive che non permettono di poter percorrere le strade. L'opera di questo contingente sarà preziosa in due modi: per coordinare la viabilità in supporto al personale in loco e secondariamente per presidiare il territorio. Il ministro Piantedosi ha infatti segnalato pochi giorni fa che nel mezzo dell'emergenza si deve fronteggiare anche il problema dello sciacallaggio ai danni della popolazione e dei beni pubblici". Il personale della Polizia locale si troverà a operare sia in zone allagate di pianura sia in zone montane, dove i rischi maggiori sono rappresentati da frequenti frane e cedimenti. Gli agenti e gli ufficiali resteranno sul luogo delle operazioni per tutta la settimana, alternandosi con nuovo personale per tutto il mese di giugno, conclude la nota. (fonte Dire)