168 incidenti, 23 patenti ritirate e centinaia di controlli alle attività: il 2021 della Polizia Locale cervese

23 patenti ritirate, 13 veicoli sottoposti a fermo amministrativo, 168 incidenti. Questi sono alcuni dei numeri che hanno contraddistinto il lavoro della Polizia Locale di Cervia nel 2021, così come evidenziato dal Report Annuale 2021.

Il report indica in 55.338 le violazioni accertate al Codice della Strada, di queste 38.077 sono relative al superamento dei limiti di velocità, numeri in entrambi i casi superiori al 2020 e al 2019. Per quanto riguarda le sanzioni: le carte di circolazione ritirate sono state 7, mentre sono stati 13 i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, 23 le patenti ritirate, 524 le rimozioni di veicoli, 68 i sequestri amministrativi di veicoli, 9758 le violazioni del Codice della Strada che hanno portato alla decurtazione di punti per un totale di 30.573 punti decurtati. Sono stati 168 gli incidenti stradali rilevati sul territorio cervese, di cui: 3 con esito mortale e 108 con feriti.

Per quel che riguarda la Polizia Giudiziaria, sono state 68 le pratiche istruite. Da segnalare l'esecuzione di 3 sequestri penali e 82 denunce di smarrimento. Sono state 156 le violazioni accertate nel settore edilizia e ambiente. Per quanto riguarda invece i controlli alle attività commerciali e artigianali, sono stati effettuati 450 controlli ai pubblici esercizi, 200 agli esercizi di vicinato, 185 agli ambulanti per fiere, mercato bisettimanale e mercati rionali e 350 controlli ad altre attività 350. Infine sono stati 19 i sequestri eseguiti per abusivismo commerciale itinerante, 3 i sequestri amministrativi sull’arenile e 16 quelli sul territorio.