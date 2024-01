17 arresti e più di mille incidenti rilevati: un 2023 impegnativo per la Polizia Locale

Cresce l'impegno della Polizia Locale di Ravenna per l'ordine e la sicurezza pubblica e a dirlo sono i numeri. Lunedì mattina i dati del corpo di Ravenna sono stati presentati dal comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini e dal vicesindaco Eugenio Fusignani. In tutto sono 4.297 il numero di pattuglie effettuate nel corso del 2023 (981 a piedi nel centro storico; 2279 pattuglie auto in città e 805 nel forese). Insomma, un corpo che non si occupa solo della sicurezza stradale, ma che ha ampliato nel corso degli anni la sua funzione nella preservazione dell'ordine pubblico.

I numeri attestano a Ravenna una cooperazione sempre più stretta della Polizia Locale con le forze di polizia statali, grazie anche all'inserimento del corpo nel Piano di Controllo Coordinato del Territorio (predisposto dal Prefetto). Impegno che valica anche i confini comunali, attraverso il patto per la rilevazione degli incidenti in orario notturno anche nel territorio di Cervia e nei lidi. In totale sono stati 23.355 i veicoli controllati lo scorso anno. Un totale di 493 agenti sono stati impiegati per vari servizi Ordine Pubblico, 106 persone sono state sottoposte a rilievi foto-dattiloscopici e 229 sono gli ordini di allontanamento.

Impegno vasto della Polizia Locale sul fronte della polizia giudiziaria, con 782 procedimenti penali avviati, 17 arresti e 542 denunce. Nel dettaglio, gli arresti si riferiscono a 8 casi di resistenza a pubblico ufficiale, 3 casi di spaccio di droga, 1 caso di spaccio più resistenza a pubblico ufficiale, 3 per furto aggravato, 1 per omicidio stradale e 1 ordine di carcerazione. Nel corso delle attività sono stati eseguiti 53 sequestri si sostanze stupefacenti per un totale di 6kg (cocaina gr. 700 e cannabinodi kg 5.300), mentre 44 sono state le segnalazioni al Prefetto e 28 le strutture per minori controllate.

La Polizia Locale di Ravenna ha poi portato avanti vari progetti di prevenzione e sensibilizzazione. In primis, Scuole sicure che ha visto un totale di 24 servizi di prevenzione in varie "zone calde" della città", con 138 persone controllate, 1 arresto, e 38 individui segnalati quali assuntori di droga. Sul fronte della sicurezza stradale il progetto "Troppo tardi per tornare indietro" (con un finanziamento di 328.500 euro), ha previsto le riprese di cortometraggi e la realizzazione di un videogioco per contrastare l'aumento di incidenti. In arrivo anche nuovi etilometri più funzionali e veloci per gli agenti di polizia. Sul fronte della prevenzione alle truffe, nel 2023 si sono poi tenute 10 serate del progetto "Struffati", finanziato con 18mila euro. Guardando al 2024 il progetto Struffati viene riconfermato, mentre l'altra novità è l'adozione di Gsr - Guida Soccorsi da Remoto, un drone che potrà essere utilizzato per grandi eventi avversi (da fenomeni alluvionali agli incendi), ma anche per la ricerca persone scomparse. Il drone finanziato con 54mila euro avrà un'autonomia di volo di 60 minuti e sarà dotato di una telecamera a infrarossi.