170 tamponi nelle scuole di Cotignola: alunni in isolamento domiciliare

Nelle ultime settimane le scuole di Cotignola sono state coinvolte in un'intensa attività di screening, che si è resa necessaria a seguito dell'individuazione di alcune positività al Coronavirus. "Sono stati eseguiti dall'Ausl oltre 170 tamponi e da queste indagini sono emerse solo alcune positività tra gli alunni e nessuna tra il corpo docente - spiega il sindaco Luca Piovaccari - a conferma dell'efficacia dei protocolli di sicurezza che sono stati messi in campo nell'estate, attraverso un'intensa collaborazione tra amministrazione, Istituto Comprensivo e Ausl".

In conseguenza di questi esiti, l'Ausl ha disposto i seguenti provvedimenti: per gli alunni di due classi delle secondarie l'isolamento domiciliare per 14 giorni (con attivazione della didattica a distanza), per gli alunni di una classe della primaria di Barbiano l'isolamento domiciliare di 14 giorni (con attivazione della didattica a distanza). Terminati questi periodi, gli alunni possono rientrare in classe per proseguire la normale attività didattica in presenza. Per tutti gli altri non ci sono state interruzioni all'attività in presenza.

"Un ringraziamento a tutto il personale delle nostre scuole che con impegno e dedizione sta garantendo la continuità didattica ai nostri ragazzi con tutti gli strumenti a disposizione - conclude il primo cittadino - Credo che dovremo continuare a fare di tutto per non privare i nostri ragazzi della possibilità di frequentare le scuole, fondamentali in questi anni così decisivi per la loro crescita formativa e personale".