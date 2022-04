Polizia di Stato in festa: le celebrazioni per il 170esimo anniversario della fondazione

Ricorre oggi, martedì, il 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La celebrazione a Ravenna è iniziata alle 9 all’interno del piazzale della Questura di Ravenna, dove il Prefetto Castrese De Rosa e il Questore Giusi Stellino hanno deposto una corona da parte del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, innanzi al cippo commemorativo dei Caduti della Polizia di Stato. L’onore ai caduti è un tributo di riconoscenza a coloro che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere per la tutela dei valori sui quali si fonda la nostra società e per la salvaguardia e la difesa dei cittadini. Dalle ore 11.30 la cerimonia è poi proseguita al Teatro Rasi, dove sono stati premiati le donne e gli uomini della Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in operazioni di polizia o in particolari azioni a tutela dell’incolumità pubblica, compiute negli anni passati.