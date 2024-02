I 175 anni della Repubblica Romana. Il sindaco: “Una costituzione avanzata, in molti casi ancora inattuata”

Oggi si è celebrato il 175esimo anniversario della Repubblica Romana del 1849, una delle pagine più significative del Risorgimento. I suoi protagonisti ebbero come faro, prima dell’unificazione del 1861 e del referendum del 1946, l’unità d’Italia e la costituzione di uno stato democratico e repubblicano. Una giornata molto importante per Ravenna, in particolare, con le sue solide tradizioni risorgimentali e dalla quale, nei mesi successivi alla caduta della Repubblica Romana, passò la Trafila garibaldina. In occasione della deposizione delle corone presso la lapide dedicata a Giuseppe Mazzini sullo scalone del Comune di Ravenna, il sindaco Michele de Pascale ha voluto ricordare nel suo intervento gli articoli più significativi di quella costituzione avanzatissima su cui quell’esperienza si fondava e che non a caso ha ispirato profondamente anche la nostra Carta costituzionale.

Ricordando la Costituzione della Repubblica Romana del 1849, il sindaco ha dichiarato: "Rimarrà per un secolo il testo più avanzato al mondo quanto a garanzie e tutele liberali e democratiche. Una dichiarazione di intenti che risuona ancora potente e in molti casi inattuata ai giorni d'oggi. A Ravenna e in buona parte della Romagna, come in nessun altro luogo d'Italia, grazie all'impegno delle istituzioni e di una fittissima rete di sezioni e associazioni Mazziniane, Risorgimentali e del Partito Repubblicano Italiano, si continua a celebrarne la nascita ogni 9 febbraio, convinti che da quella straordinaria, ma purtroppo brevissima esperienza, terminata il 4 Luglio dello stesso anno, sia poi scaturito il pensiero e l'azione che hanno poi portato a scrivere le migliori pagine della storia d'Italia, il Risorgimento e la Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza". Dopo aver posto l'accento su alcuni passaggi della carta del 1849, De Pascale ha concluso: "Consiglio a tutti e a tutte di leggere in questa giornata il meraviglioso testo prodotto dalla Costituente della Repubblica Romana e se uscirete da questa lettura ammirati per la forza del pensiero di allora e ispirati per le scelte di oggi, come da tradizione romagnola, accendete un piccolo lume alla finestra, il lume della ragione, della giustizia, della libertà e della Repubblica".

Un omaggio si è svolto anche ieri pomeriggio al Circolo Pri di San Michele per ricordare "quel 9 Febbraio che per i repubblicani e gran parte della popolazione rappresenta una data indelebile nella storia costituzionale laica e mazziniana ed in quella patriottica per la Repubblica", affermano dall'Edera. "Tutti i relatori hanno sottolineato come sia necessario divulgare nella realtà odierna gli impegni morali ed i principi di libertà ed autodeterminazione dei popoli con coraggio ed abnegazione, tanto più a fronte di conflitti che minano il diritto alla piena espressione popolare, come accade in Medioriente ed in Ucraina, per la salvaguardia degli stessi impegni sanciti ieri dalla Repubblica Romana". Sono intervenuti Giannantonio Mingozzi, Valeria Masperi, Sauro Mattarelli, Stefano Folli e il segretario regionale del Pri e vicesindaco Eugenio Fusignani. Prima del dibattito la Banda Municipale ha eseguito l'Inno di Mameli ed i brani più noti del Risorgimento.