Casola Valsenio isolata dal mondo: nuovi evacuati a rischio frane

A Casola Valsenio i cittadini sono isolati dal mondo, dopo che l'alluvione ha causato tante frane rendendo praticamente impossibile entrare o uscire dal paese sull'appennino ravennate. Tanti casolani sono ancora senza connessione mobile e linea fissa, per cui impossibile anche contattare amici e parenti in apprensione. Presenti invece luce e gas, almeno in paese.

Sono state evacuate tantissime persone, alcune da amici e parenti e altre nella palestra, anche con l'uso dell'elicottero per chi risiede nelle zone di campagna. Presente uno stand in cui distribuiscono pasti per chi ne ha bisogno. Grande solidarietà anche da parte di realtà locali come un agriturismo che ospita una cinquantina di sfollati. Nel pomeriggio di giovedì per precauzione sono stati evacuati anche i cittadini residenti in via Matteotti-via Sorgente lato fiume (dalla piazza verso l’orologio), perché il terreno verso il fiume minaccia di franare.