Da 180 anni gestita dalla stessa famiglia: ora la farmacia è diventata una "bottega storica"

Era il 22 luglio 1843 quando Giuseppe Boattini ottenne la licenza per esercitare la professione di ’Bassa Farmacia’ nella località di Coccolia, al confine tra le province di Ravenna e Forlì. Da quel momento la farmacia è sempre stata gestita alla stessa famiglia, i Boattini. Una storia lunga 180 anni che è culminata con l'assegnazione del titolo di "Bottega storica della Regione". Un traguardo straordinario che la famiglia e la comunità di Coccolia ha celebrato sabato 16 dicembre con la consegna della targa da parte del Comune.

"Una grande festa! Finalmente la Farmacia Boattini di Coccolia è una bottega storica dell’Emilia Romagna e noi siamo molto fieri di annoverarla tra i negozi più antichi della nostra città", ha detto durante la cerimonia l'assessora per le attività produttive Annagiulia Randi. Una festa che avrebbe dovuto tenersi in luglio, in occasione dell'anniversario, ma è che poi stato rinviato a causa dei forti danni causati dall'alluvione nella frazione ravennate, allagata dalle acque del Ronco.

Un'epopea familiare partita dal fondatore Giuseppe (1815-1897 circa), originario di Strada san Zeno, frazione di Galeata (FC), e portata avanti prima dal figlio Anacleto (1850–1927), poi dal nipote Giovanni (1886–1964) e dal pronipote Giuseppe (1920 – 2016) insieme alla moglie Laura De Maria (1932–2022). Una storia che è proseguita instancabilmente passando di padre in figlio fino a giungere ai fratelli Cesare e Giovanni che, insieme a Niccolò (classe 1989) che rappresenta la sesta generazione di farmacisti della famiglia Boattini.

"Probabilmente la farmacia Boattini è l'unica farmacia della regione (e tra le pochissime in Italia) che da 180 anni è rimasta in gestione alla stessa famiglia sin dal momento della sua apertura, avvenuta nel 1843", racconta con entusiasmo proprio il giovane Niccolò. Una tradizione, anzi forse sarebbe meglio dire un'istituzione, per la comunità di Coccolia, dove la storica attività prosegue la storia ultra centenaria di famiglia tramandando di generazione in generazione "l’antico sapere del farmacista speziale di campagna", coniugandolo con la ricerca e l'innovazione.

La farmacia di Coccolia però non smette di guardare in avanti. Dopo la celebrazione dei 180 anni e dell'attestazione di bottega storica, la famiglia Boattini ha infatti in serbo nuovi progetti: "È stata una giornata indimenticabile assieme a nuovi amici e vecchie conoscenze, dove abbiamo anche mangiato e bevuto con gli 'angeli del fango' che erano venuti dopo l'alluvione, e abbiamo finalmente reso pubblico il progetto di ampliamento e rinnovamento dei locali della farmacia che avverrà nel 2024".

E per chi chiede quale sia il segreto della longevità, la famiglia di farmacisti indica tre 'ingredienti': "circondarsi di persone speciali e amici; avere una famiglia alle spalle che sappia trasmettere buoni insegnamenti e che tramandi la proprie tradizioni; vivere al riparo dalla frenesia e dallo stress eccessivo, fuori città e vicino ai campi".