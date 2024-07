2,5 milioni di euro per i lavori alle scuole medie Montanari

La giunta di Ravenna ha approvato il finanziamento dei lavori del progetto di miglioramento sismico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche alla scuola secondaria di primo grado Mario Montanari, al civico 31 di via Aquileia. Il progetto è stato ammesso al finanziamento della Regione Emilia-Romagna e risultato beneficiario di un contributo di due milioni di euro, pari all’80% dell’importo dell’intervento. I lavori del valore complessivo di 2 milioni e 500mila euro saranno quindi coperti dal finanziamento regionale per 2 milioni e dal Comune per 500mila euro. L’inizio dei lavori è previsto entro l’autunno per concludersi presumibilmente nell’estate 2026.

“Considerate le dimensioni dell’intero plesso e la necessità di dare continuità all’attività scolastica - afferma l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte -, si tratta di un intervento complesso che si prefigge l’obiettivo di eliminare le carenze statiche e migliorare il comportamento sismico mediante rinforzi specifici sugli elementi strutturali portanti, agendo successivamente sull’aspetto energetico attraverso la sostituzione degli infissi e un sistema di isolamento a cappotto. Al contempo si punta a migliorare e a ripristinare i sistemi di superamento delle barriere architettoniche per favorire l’accessibilità agli utenti con disabilità”.

La scuola secondaria “Mario Montanari” rientra tra le più grandi scuole secondarie del Comune per il numero di utenti e di locali: ospita infatti 7 corsi didattici per un totale di 21 aule di lezione, oltre ad aule per attività speciali, una sala polivalente, due palestre di cui una provvista di campo regolamentare da basket e di una serie di locali a servizio della segreteria didattica. L’edificio fu costruito alla fine degli anni '60 per tale scopo e da allora non ha mai cambiato destinazione.

Il volume dell’edificio risulta articolato e composto da più corpi di fabbrica con altezze e tipologie costruttive diverse. Negli anni si sono susseguiti diversi interventi di manutenzione straordinaria tesi a migliorare il plesso scolastico sotto vari punti di vista; ogni intervento eseguito è stato limitato a una zona o a una porzione strutturale. Attualmente è in fase di realizzazione l’intervento di miglioramento sismico mediante demolizione e ricostruzione della porzione di scuola denominata “Ala Callegari”, pertanto il nuovo intervento andrà a completare la messa in sicurezza strutturale e l’efficientamento energetico dell’intera scuola.