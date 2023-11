20 anni fa apriva il dormitorio 'Il Re di Girgenti': un punto di riferimento per migliaia di bisognosi

Giovedì si ricorderanno i 20 anni dell'apertura del dormitorio Il Re di Girgenti. La giornata celebrativa si articolerà in due momenti: al mattino, a partire dalle 10 e fino alle 12.30, avrà luogo l’Openday della struttura, in via Mangagnina 61, dove si recherà per un saluto il sindaco Michele de Pascale, mentre, nel pomeriggio, dalle 16.30, nella sala Buzzi, in via Berlinguer 11, con la partecipazione dell’assessore alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini, si svolgerà la cerimonia ufficiale con l'inaugurazione della mostra fotografica sui venti anni di attività, i ringraziamenti e la consegna di attestati. L’evento è organizzato dal Comitato cittadino Antidroga O.D.V., con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Progetto Ecologia di Comunità.

Il dormitorio Il Re di Girgenti, in via Mangagnina, nel borgo San Rocco, è stato fondato nel 2003 da Carla Soprani e dal marito Gianremo Bassini; la sua apertura risale all’8 febbraio di quell’anno alla presenza del volontario Francesco Morra. Il primo ospite della struttura fu un macedone; la sera successiva arrivarono anche due italiani; poi bussarono dei senegalesi. Da allora, anno dopo anno, quella casa è diventata un punto di riferimento importante per migliaia di persone in cerca di aiuto.