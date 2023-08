Da 20 anni scelgono Cervia per le loro vacanze: premiata la famiglia tedesca

I signori Annette Seydlitz Boddin e Jörg Boddin, fedeli a Cervia da ben 20 anni, sono stati premiati dall’assessora Michela Brunelli all’hotel Buratti. I signori Boddin sono di Mainz (Magonza) in Germania e vengono a Cervia con i loro quattro figli dal 2003. Annette, però aveva iniziato ad andare all'hotel Buratti già nel 1984 con i genitori, che ritornavano ogni anno ininterrottamente, fin quando a loro è stato possibile. Con la famiglia Buratti si è instaurato un vero e proprio rapporto di amicizia.



Cervia premia i turisti affezionati che trascorrono le loro vacanze nelle nostre località da almeno 10 anni con un attestato che li nomina “Amici di Cervia”, il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità e un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato. Albergatori, bagnini, ristoratori, esercenti di campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari possono candidare a premio i turisti italiani e stranieri che da almeno 10 anni frequentano le località cervesi in maniera continuativa.

L'assessora Brunelli ha dichiarato: "Gli amici di Cervia e le loro premiazioni sono una testimonianza di come sia amata e apprezzata la nostra località. Sono molti i turisti che scelgono Cervia come meta delle proprie vacanze e ritornano per tanti anni. Anche nel 2023 siamo sul podio, al terzo posto, delle destinazioni balneari secondo l’Osservatorio Italiano JFC. Mare, ambiente, cultura, storia, eventi, Cervia non è solo un'ambita meta turistica, ma un luogo del vivere, dove le vacanze sono un'emozione e un modo di sognare".