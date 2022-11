200mila euro di interventi di manutenzione nelle scuole elementari e materne di Cervia

L’amministrazione comunale di Cervia ha stanziato altri 200mila euro per la manutenzione straordinaria delle scuole, oltre al milione di euro degli interventi già effettuati durante l’estate scorsa. I lavori saranno realizzati durante la prossima sosta estiva delle attività didattiche allo scopo di garantire la miglior funzionalità e fruibilità degli ambienti in condizioni di sicurezza. I lavori riguardano le seguenti scuole con i relativi interventi.

Scuola elementare “Mazzini” a Milano Marittima: riprese intonaco e tinteggiature prospetti nord e ovest e uscite giardini; risanamento del muretto perimetrale di recinzione fronte strada; sistemazione area di pertinenza del locale pompe centrale termica sul retro dell’edificio; Scuola elementare “Carducci” a Castiglione: sistemazione area esterna confine ovest; realizzazione rampa per disabili uscita locale attività motorie/mensa; Scuola elementare “Pascoli” a Cervia: risanamento della zoccolatura esterna basamento perimetrale pareti cortile interno; sistemazione degli scuroni tipo persiana in legno dei finestroni della palestra; Scuola materna “XXV aprile” a Pisignano: risanamento e tinteggiatura pareti esterne zona ampliamento sul retro della scuola; sostituzione corpi illuminanti con apparecchiature led basso consumo; Scuola materna “Gianni Rodari” a Cervia zona Amati: spostamento e riposizionamento in altezza prese elettriche; ripristini e finiture; Scuola elementare “Buonarroti” a Montaletto: sostituzione caloriferi esistenti con nuovi elementi radianti; ripristini e finiture.