200mila euro per riasfaltare le strade del centro storico di Faenza

L’amministrazione comunale di Faenza ha recentemente approvato una serie di interventi di manutenzione straordinaria che vedrà la riasfaltatura di diverse vie del centro storico. L’avvio degli interventi, che avranno un costo di 200mila euro, è previsto dopo l’espletamento delle procedure per l’assegnazione alle ditte, entro la fine di agosto.

Nel dettaglio, si interverrà in due tratti particolarmente ammalorati delle vie Cavour e Ughi; verranno invece completamente riasfaltate le vie XX Settembre, Cà Pirota, Zanelli e piazza II Giugno. Successivi interventi verranno effettuati in alcuni tratti di corso Baccarini, all’intersezione via Ugonia/via Campidori e in un tratto di via Santa Maria dell'Angelo. I lavori riguarderanno la fresatura dello strato superficiale, la realizzazione del nuovo tappeto di usura da quattro centimetri, la messa in quota dei pozzetti dove necessario e gli interventi necessari di bonifica. Particolare attenzione verrà inoltre data alla realizzazione delle pendenze delle vie per evitare la formazione di ristagni d’acqua meteorica in prossimità degli accessi alle abitazioni e dei passi carrai.

"Con questo intervento - dichiara il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Fabbri - proseguiamo l’impegno per migliorare la sicurezza e la vivibilità del centro storico. Dopo i lavori nelle zone alluvionate il pacchetto di interventi recentemente approvato interesserà il centro storico. I lavori, oltre a migliorare la qualità delle strade, contribuiranno anche al decoro urbano della nostra città, rendendola maggiormente attrattiva".