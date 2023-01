Il 2023 si apre a ritmo di Gospel, grande festa di Capodanno in piazza del Popolo

Sabato 31 dicembre, la grande festa di Capodanno in piazza del Popolo a Ravenna, è stata accompagnata dalla musica di Brent Jones & T.P. Mobb. Live a ingresso gratuito con cui si è festeggiato lo scoccare della mezzanotte e l'arrivo del 2023.

Produttore, musicista e maestro di coro che vanta numerose nominations ai Grammy e agli Stellar Awards, cantante e autore di straordinario talento. Con il suo gruppo urbano Brent Jones & T.P. Mobb ha posto le basi per Kirk Franklin e il gospel contemporaneo. Il nuovo album dell’artista JDI Brent Jones “Nothing Else Matters” è l’atteso seguito di “Open Your Mouth and Say Something”, che è stato in cima alle classifiche di Billboard per oltre 54 settimane, ottenendo ampi consensi dalla critica e numerose nomination ai premi, tra cui il Dove Award 2019 e lo Stellar Award 2019.