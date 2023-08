20mila euro per sostenere il complesso “ex Salesiani” dopo l'alluvione: l'aiuto dell'istituto bancario

Crédit Agricole Italia scende in campo con alcune iniziative di co-finanziamento a progetti nati a livello locale per far fronte alla grave alluvione del maggio scorso. Tra gli interventi più significativi c'è lo stanziamento di 20 mila euro a favore del Comitato Faventia 3.0 finalizzato a sostenere la ripresa delle attività formative, ricreative, didattiche e aggregative nei locali del complesso “ex Salesiani” di Faenza, pesantemente danneggiato dall’alluvione.

Nello specifico, il sostegno di Crédit Agricole Italia è finalizzato al ripristino dell’attività della Scuola di Musica che ha visto danneggiati impianti, arredi e attrezzature, nonché al ripristino degli impianti delle aule universitarie e degli altri uffici di Faventia Sales, società proprietaria dei locali. Il contributo liberale al Comitato Faventia 3.0, attraverso il neocostituito Comitato Territoriale Romagna Marche, si aggiunge alle altre iniziative già varate dal gruppo bancario a favore delle zone alluvionate.