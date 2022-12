21 milioni di euro per adeguare rete fognaria e acquedotto con 176 interventi

L’ente di regolazione dei servizi idrico e rifiuti della regione, Atersir, ha prodotto il consuntivo degli investimenti in acquedotti fognature e depurazione, finanziati dalle tariffe dei cittadini nell’anno 2021. Si tratta, in provincia di Ravenna, di oltre 21 milioni di euro per adeguamenti della rete fognaria e di acquedotto, nuove condotte, miglioramento degli impianti, importanti lavori di manutenzione per aumentare la qualità del servizio idrico.

Nel 2021 sono stati investiti, dal Gestore del Servizio Idrico Hera S.p.a. sul bacino di Ravenna più di 21 milioni di euro in impianti e infrastrutture per il SII (acquedotto, fognatura e depurazione), per la realizzazione di 176 interventi. Rispetto al Consuntivo 2020, si registra un aumento di quasi 3 milioni negli investimenti.

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi, sui 21 milioni di investimenti stanziati 8,5 sono stati spesi per interventi riguardanti l’acquedotto, 4,5 milioni sono stati dedicati alla depurazione, quasi 8 alla fognatura e mezzo milione al drenaggio delle acque meteoriche. Il Gestore del servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso (Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.) ha investito, in impianti e infrastrutture, 14,5 milioni di euro per tutto il bacino Romagna (Rimini - Ravenna - Forlì Cesena).

L’importo di investimento totale corrisponde a circa 68€ per cittadino residente all’anno finanziati dalla tariffa sul territorio di Ravenna. Fra gli interventi più importanti, completati o in corso, nella provincia di Ravenna l'adeguamento della rete fognaria nel Comune di Brisighella (500mila euro) e l'estensione della rete in località Reda nel Comune di Faenza (700mila euro).

“Dall'analisi dei consuntivi degli investimenti - dichiara Marialuisa Campani, Responsabile del Servizio Idrico Integrato di Atersir - effettuati dai gestori del servizio idrico integrato dell'Emilia-Romagna, nell'annualità 2021 emerge un tendenziale rispetto delle attività di pianificazione. Atersir anche nel prossimo anno continuerà a supportare i gestori nei procedimenti di approvazione dei progetti e di esproprio, al fine di ridurre quanto più possibile il gap tra interventi pianificati e realizzati dipendenti da aspetti amministrativi. Inoltre, nel caso di interventi particolarmente complessi dal punto di vista realizzato, effettuerà focus specifici con i gestori sugli aspetti tecnico-operativi finalizzati al contenimento dei tempi di realizzazione".

“Oltre al supporto, la nostra Agenzia perseguirà la finalità essenziale di incentivo e controllo nei confronti dei gestori perché investano le risorse necessarie a migliorare ulteriormente il livello del servizio e delle infrastrutture, rispetto al mutato scenario, reso più impegnativo dal cambiamento climatico, e nel rispetto della sostenibilità delle tariffe da richiedere ai cittadini. Lo dico – afferma il direttore di Atersir Vito Belladonna – nella piena consapevolezza che la fase attuale è molto complessa sotto il profilo finanziario anche per questi servizi pubblici, ma abbiamo realizzazioni importanti che devono essere completate ed altre devono essere avviate proprio per le mutate esigenze”.