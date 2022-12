21 posti per il Servizio Civile Universale in provincia di Ravenna

Sono 21 i posti disponibili in provincia di Ravenna per progetti di Servizio Civile Universale presentati da Confcooperative Romagna e CSS - Consorzio Solidarietà Sociale. I due enti, per la prima volta insieme, hanno presentato 5 progetti che prevedono l’inserimento di un totale di 56 ragazzi in tutta la Romagna, che svolgeranno socio-educative e socio-assistenziali per minori, anziani e persone con disabilità.

I giovani che si candidano devono abitare in Italia e avere tra i 18 anni compiuti e i 28 anni non superati. Una volta inseriti in cooperativa i ragazzi presteranno servizio per 25 ore a settimana ricevendo un compenso di 444,30 euro/mese. Le cooperative ravennati che accoglieranno i ragazzi sono La Pieve, Progetto Crescita, Asscor e Botteghe e Mestieri. Le sedi in cui i giovani faranno l’esperienza potranno essere Ravenna, Fusignano, Cotignola, Faenza e Sant’Agata sul Santerno.

I progetti cui candidarsi sono: Rete d’Argento (assistenza alle persone anziane); Comunità Educante (attività educative in asili nido e scuole dell’Infanzia); Fattorie bio-sociali (inserimento lavorativo di persone con disabilità o in condizione di svantaggio tramite agricoltura sociale); Comunità anti-fragile (assistenza a persone con disabilità e in condizione di disagio); Cantieri inclusivi (supporto all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate). È già possibile candidarsi al bando sul sito: https://domandaonline.serviziocivile.it.

A Cervia

A Cervia sono disponibili 3 posti presso la Biblioteca (progetto RCR: Ritrovarsi Crescere Raccontare in Biblioteca), 2 posti presso i Servizi alla comunità (progetto Diffondiamo diritti e saperi), 2 presso i Servizi sociali, 1 presso il servizio Cervia Informa, 1 presso i servizi Demografici (progetto Welcome: accogliere, orientare e accompagnare le persone più fragili nei servizi).

La scadenza della presentazione delle domande, che saranno raccolte tramite una piattaforma online predisposta dal Ministero, è fissata per venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 14. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0544-979265 o mandare una mail all'indirizzo informagiovani@comunecervia.it.